Вінниччина: скажена лисиця пошкодила авто і намагалася напасти на водія

На Вінниччині у 2026 році лабораторно підтверджено 92 випадки сказу у тварин

У Вінницькій області скажена лисиця пошкодила автомобіль, а згодом намагалася напасти на чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українське товариство мисливців і рибалок.

«На відео – небезпечна зустріч людини з лисицею, яка спочатку пошкодила автомобіль, а згодом намагалася напасти на чоловіка. Людині довелося захищатися від агресивної тварини», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що знешкоджену лисицю передали до лабораторії для досліджень.

«Якщо ви зустріли лисицю, яка проявляє агресію або поводиться неприродно, не наближайтеся до неї та повідомте відповідні служби», – додається у повідомленні.

Зауважимо, що на Вінниччині у 2026 році (станом на вересень) за перші вісім місяців лабораторно підтверджено 92 випадки сказу у тварин. Лисиці – 53,3% серед скажених тварин. 60% випадків серед домашніх тварин – укуси лисицями.

Нагадаємо, нещодавно у Святошинському районі Києва зафіксували випадок сказу у кота. Через це в столиці скликали засідання Київської міської надзвичайної протиепізоотичної комісії.