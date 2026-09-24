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Вінниччина: скажена лисиця пошкодила авто і намагалася напасти на водія

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вінниччина: скажена лисиця пошкодила авто і намагалася напасти на водія
Знешкоджену тварину передано до ветеринарної лабораторії
фото: скриншот з відео

На Вінниччині у 2026 році лабораторно підтверджено 92 випадки сказу у тварин

У Вінницькій області скажена лисиця пошкодила автомобіль, а згодом намагалася напасти на чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українське товариство мисливців і рибалок.

«На відео – небезпечна зустріч людини з лисицею, яка спочатку пошкодила автомобіль, а згодом намагалася напасти на чоловіка. Людині довелося захищатися від агресивної тварини», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що знешкоджену лисицю передали до лабораторії для досліджень.

«Якщо ви зустріли лисицю, яка проявляє агресію або поводиться неприродно, не наближайтеся до неї та повідомте відповідні служби», – додається у повідомленні.

Зауважимо, що на Вінниччині у 2026 році (станом на вересень) за перші вісім місяців лабораторно підтверджено 92 випадки сказу у тварин. Лисиці – 53,3% серед скажених тварин. 60% випадків серед домашніх тварин – укуси лисицями.

Нагадаємо, нещодавно у Святошинському районі Києва зафіксували випадок сказу у кота. Через це в столиці скликали засідання Київської міської надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Теги: тварини сказ Вінниччина

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