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У Вінниці ветеринари встановили коту «золоті» ікла за 45 тис. грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Вінниці ветеринари встановили коту «золоті» ікла за 45 тис. грн
Спочатку коту провели ендодонтичне лікування
фото: vinnitsa.info

Ветеринари пояснили, навіщо тварині зробили «золоті зуби»

У Вінниці трирічному коту ветеринари встановили металеві коронки на ікла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ветеринарний центр L’vet.

Зазначається, що тварині зробили «золоті зуби» не заради краси – таким чином ветеринари намагалися зберегти власні зуби тваринці після травми.

«Спочатку ми провели ендодонтичне лікування, через шість місяців контрольні знімки, підготували зуби під майбутні коронки, зняли відбитки та передали їх зубному техніку. А сьогодні фінальний етап: примірка та фіксація металевих коронок», – йдеться у повідомленні центру.

До слова, українські захисники евакуювали з окупованих Олешок шістьох котів. За допомогою безпілотника військові перенесли тварин через Дніпро. Деталями унікальної операції «Тигри» поділився командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Як повідомлялося, надзвичайники врятували понад 30 собак під час пожежі у Вінниці. Вогонь спалахнув на вулиці Привокзальній у дерев’яних навісах, які містяни облаштували для безпритульних тварин. 

Теги: тварини Вінниця

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