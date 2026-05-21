Могилів-Подільський підтопило після зливи (відео)
На Вінниччині оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Після сильної зливи у Могилеві-Подільському на Вінниччині зафіксували підтоплення. Про це повідомляє «Главком».
На відео, які оприлюднили місцеві пабліки, видно, що вода зібралася на вулицях міста, ускладнивши рух транспорту та пішоходів.
У Вінницькій області наразі оголошено І рівень небезпечности, жовтий. Синоптики попереджають про грози, місцями град та шквал 15-20 м/с.
Нагадаємо, вдень 22 травня в Україні, крім більшості західних областей, грози, в південних, центральних (крім Полтавської) та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
До слова, до кінця доби 21 травня та вдень 22 травня у столиці очікуються грози (І рівень небезпечності, жовтий).
Зокрема, 19, 20 та 21 травня Київ накрила негода. Темне небо столиці освітлювали потужні спалахи блискавки.
Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.
