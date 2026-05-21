Могилів-Подільський підтопило після зливи (відео)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

На Вінниччині оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Після сильної зливи у Могилеві-Подільському на Вінниччині зафіксували підтоплення. Про це повідомляє «Главком».

На відео, які оприлюднили місцеві пабліки, видно, що вода зібралася на вулицях міста, ускладнивши рух транспорту та пішоходів.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У Вінницькій області наразі оголошено І рівень небезпечности, жовтий. Синоптики попереджають про грози, місцями град та шквал 15-20 м/с.

Нагадаємо, вдень 22 травня в Україні, крім більшості західних областей, грози, в південних, центральних (крім Полтавської) та Харківській областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

До слова, до кінця доби 21 травня та вдень 22 травня у столиці очікуються грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Зокрема, 19, 20 та 21 травня Київ накрила негода. Темне небо столиці освітлювали потужні спалахи блискавки.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода.