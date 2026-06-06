Сильна злива накрила Вінницю та Київ (відео)

У столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Гроза у столиці триватиме до кінця доби 6 червня

Сьогодні, 6 червня, Київ та Київську область накрила сильна злива. Негода також дісталася Вінниці, де затопило вулиці. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За даними синоптиків, гроза у столиці триватиме до кінця доби 6 червня. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Зокрема, завтра у столиці теж очікується значний дощ, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

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Також у Вінниці грім та блискавка, злива затопила вулиці.

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Нагадаємо, цього тижня в Україні розпочалося метеорологічне літо. Після прохолодного завершення весни холодний циклон почав відступати, поступаючись місцем теплішим повітряним масам. Протягом тижня температура повітря стабільно підвищувалася, проте через нестабільну атмосферу у більшості регіонів проходитимуть короткочасні дощі, місцями з грозами.