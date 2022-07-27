Американський гігант Otis продає бізнес в Росії

Найбільший виробник ліфтів у світі вирішив, що право власності на бізнес в РФ «не є стійким»

Американська компанія з виробництва підйомного обладнання Otis прийняла рішення продати бізнес в Росії. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Otis продасть 100% частки бізнесу компанії Ice Development.

«Ретельно вивчивши глобальні впливи і наслідки триваючої кризи і гуманітарної трагедії в Східній Європі, включаючи збої в ланцюжках поставок і посилення правил, ми прийшли до висновку, що право власності Otis на наш бізнес в Росії більше не є стійким», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що угода буде закрита найближчим часом.

«Ми як і раніше сподіваємося на відновлення миру і стабільності в регіоні. Ми продовжимо робити свій внесок у поточні зусилля з надання допомоги та гуманітарної допомоги в Україні», – зазначили в компанії.

Нагадаємо, напередодні Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців санкції проти Росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України.

Також стало відомо, що один із найбільших у світі виробників упаковок для харчової продукції йде з ринку країни-агресорки.

Крім того, 21 липня ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії.