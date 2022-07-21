ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії

21 липня інформацію про нові каральні обмеження проти держави-агресорки опублікували в офіційному віснику ЄС

Євросоюз затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Держави-члени погодилися на наші посилені, продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це сильний сигнал Москві: ми будемо чинити тиск стільки, скільки буде потрібно», – написала вона.

У Єврокомісії сподіваються, що нові обмеження стануть потужним сигнал Москві, що Європа тиснутиме стільки, скільки потрібно. Напередодні «зелене світло» новим санкціям дали посли ЄС.

Вже 21 липня інформацію про нові каральні обмеження проти держави-агресорки опублікували в офіційному віснику ЄС.

Нагадаємо, 15 липня Європейська комісі анонсувала сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти Україну.

Відомо, що сьомий санкційний пакет буде спрямований на узгодження та розʼяснення заходів, передбачених попередніми пакетами, та на узгодження заходів серед усіх країн-партнерів, зокрема – G7. Єврокомісія також пропонує продовжити дію санкцій до січня 2023 року.

Уже відомо, що ці санкції ЄС передбачають:

запровадження заборони купівлю російського золота, включаючи ювелірні прикраси (РФ є другим у світі постачальником золота після Китаю);

заморожування активів Сбербанку;

розширення списку санкцій на 48 фізосіб та 9 юрособ.

При цьому, за даними Reuters, ЄС у сьомому пакеті санкцій може розморозити деякі кошти російських банків задля торгівлі продуктами харчування, у т.ч. зерном. Йдеться, за даними агентства, йдеться про ресурси підсанкційних Банку Росії, ВТБ, ВЕБ, Совкомбанку, Новікомбанку, Промзсвязьбанку, а також банку «Открытие».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.

Президент США Джо Байден і його колеги з G7 погодили заборону на імпорт нового золота з Росії, оскільки вони розширюють санкції проти Москви за її війну проти України.

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