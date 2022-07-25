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    Думки вголос

    Полегшення санкцій? Путін робить все, аби загнати Росію глибше на дно

    • Ростислав Павленко

      Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія все ближче до повної ізоляції, на кшталт КНДР - Полегшення санкцій? Путін робить все, аби загнати Росію глибше на дно
    Росія все ближче до повної ізоляції, на кшталт КНДР
    фото з відкритих джерел

    Світ вже немає ілюзій стосовно переговорів із Росією

    Розпіарені Росією «полегшення санкцій через необхідність уникнути продовольчої та енергетичної криз у світі» або не існують у природі (наприклад, експорт продовольства і так ніхто не забороняв), або не мають значного впливу (як-от «продаж енергоносіїв третім країнам»: Росія і так його здійснює, але дедалі менше, бо падає бажання мати з нею справи).

    До того ж, терористична атака на Одесу відразу після підписання домовленостей про розблокування експорту ще раз продемонструвала справжню ціну російського слова, а ігрища на енергетичному ринку відбирають аргументи у запекліших «розуміючих Путіна» в Європі.

    Тим часом, США домовились з Грецією про доступ до порту Олександруполіс. Це дозволить покращити логістику надання Україні військової допомоги.

    Успіхи Збройних сил України, при підтримці союзників, а також триваючий санкційний тиск приведуть рашизм на дно і звалище історії.

    1. ЄС планує замінити газ з Росії додатковими поставками з Нігерії готуючись до можливих скорочень постачання із Росії. Нігерія планує після серпня знову відкрити Транснігерський трубопровід, що дозволить збільшити експорт газу до Європи. ЄС імпортує 14% від загального обсягу поставок СПГ із Нігерії, і є потенціал більш ніж подвоїти цей показник.
    2. Казахстан відмовився від російського «Супутник V» і готується купувати американський Pfizer, проводячи відповідні переговори. Також у країні зупинили завод із виробництва російської вакцини.
    3. Найстарша в РФ інвесткомпанія АТОН запровадила комісію за зберігання валюти: вона становитиме 5% річних і нараховуватиметься щодня. В організації наголосили, що з 26 липня вводиться комісія за зберігання на брокерському рахунку доларів та євро, а з 29 липня ще й швейцарських франків та фунтів стерлінгів. Все рухається назустріч радянському існуванню у відірваній від світу економіці з «дерев’яним» рублем.
    4. Експерти на Росії прогнозують зниження доходів росіян і суттєве подорожчання продуктів харчування. Зокрема, молокопродукти, включаючи сири, ряжанку, кефір та інше, вже незабаром подорожчають на 20% через зростання ціни на молочне обладнання та відсутність запчастин та комплектуючих. Зростання собівартості різних видів червоного м'яса прогнозується на 15–20%.
    5. Європейський шаховий союз (ECU) продовжив усунення федерацій шахів Росії та Білорусі, а також заборону збірним країн брати участь у змаганнях під прапором організації.

    Джерело: блог Ростислава Павленка

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    Теги: росія окупанти газ експорт війна путін ціни Україна #stoprussia
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    Полегшення санкцій? Путін робить все, аби загнати Росію глибше на дно