Полегшення санкцій? Путін робить все, аби загнати Росію глибше на дно

Росія все ближче до повної ізоляції, на кшталт КНДР

Світ вже немає ілюзій стосовно переговорів із Росією

Розпіарені Росією «полегшення санкцій через необхідність уникнути продовольчої та енергетичної криз у світі» або не існують у природі (наприклад, експорт продовольства і так ніхто не забороняв), або не мають значного впливу (як-от «продаж енергоносіїв третім країнам»: Росія і так його здійснює, але дедалі менше, бо падає бажання мати з нею справи).

До того ж, терористична атака на Одесу відразу після підписання домовленостей про розблокування експорту ще раз продемонструвала справжню ціну російського слова, а ігрища на енергетичному ринку відбирають аргументи у запекліших «розуміючих Путіна» в Європі.

Тим часом, США домовились з Грецією про доступ до порту Олександруполіс. Це дозволить покращити логістику надання Україні військової допомоги.

Успіхи Збройних сил України, при підтримці союзників, а також триваючий санкційний тиск приведуть рашизм на дно і звалище історії.

ЄС планує замінити газ з Росії додатковими поставками з Нігерії готуючись до можливих скорочень постачання із Росії. Нігерія планує після серпня знову відкрити Транснігерський трубопровід, що дозволить збільшити експорт газу до Європи. ЄС імпортує 14% від загального обсягу поставок СПГ із Нігерії, і є потенціал більш ніж подвоїти цей показник. Казахстан відмовився від російського «Супутник V» і готується купувати американський Pfizer, проводячи відповідні переговори. Також у країні зупинили завод із виробництва російської вакцини. Найстарша в РФ інвесткомпанія АТОН запровадила комісію за зберігання валюти: вона становитиме 5% річних і нараховуватиметься щодня. В організації наголосили, що з 26 липня вводиться комісія за зберігання на брокерському рахунку доларів та євро, а з 29 липня ще й швейцарських франків та фунтів стерлінгів. Все рухається назустріч радянському існуванню у відірваній від світу економіці з «дерев’яним» рублем. Експерти на Росії прогнозують зниження доходів росіян і суттєве подорожчання продуктів харчування. Зокрема, молокопродукти, включаючи сири, ряжанку, кефір та інше, вже незабаром подорожчають на 20% через зростання ціни на молочне обладнання та відсутність запчастин та комплектуючих. Зростання собівартості різних видів червоного м'яса прогнозується на 15–20%. Європейський шаховий союз (ECU) продовжив усунення федерацій шахів Росії та Білорусі, а також заборону збірним країн брати участь у змаганнях під прапором організації.

Джерело: блог Ростислава Павленка

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