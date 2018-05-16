Американець загинув від вибуху електронної сигарети

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Найбільш розповсюджені причини вибухів електронних сигарет – проблеми з батареєю

В американському штаті Флорида 38-річний чоловік помер від вибуху електронної сигарети.

Про це повідомляє CNN.

Чоловіка знайшли мертвим пожежники, що прибули до його будинку через сигнал тривоги. В нього було зранене обличчя та опіки по всьому тілу. Як показала експертиза, чоловік помер від того, що частина електронної сигарети під час вибуху влетіла чоловікові в голову.

Як зазначається, найбільш розповсюджені причини вибухів електронних сигарет – проблеми з батареєю. Окрім цього, у США протягом року зафіксували майже 200 пожеж, спричинених вибухами таких пристроїв.