Американець загинув від вибуху електронної сигарети
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Найбільш розповсюджені причини вибухів електронних сигарет – проблеми з батареєю
В американському штаті Флорида 38-річний чоловік помер від вибуху електронної сигарети.
Про це повідомляє CNN.
Чоловіка знайшли мертвим пожежники, що прибули до його будинку через сигнал тривоги. В нього було зранене обличчя та опіки по всьому тілу. Як показала експертиза, чоловік помер від того, що частина електронної сигарети під час вибуху влетіла чоловікові в голову.
Як зазначається, найбільш розповсюджені причини вибухів електронних сигарет – проблеми з батареєю. Окрім цього, у США протягом року зафіксували майже 200 пожеж, спричинених вибухами таких пристроїв.