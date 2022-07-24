  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
  4. Китай запустив найбільший космічний апарат у своїй історії (відео)
рус
    Технології

    Китай запустив найбільший космічний апарат у своїй історії (відео)

    Китайська космічна станція отримає новий модуль, 24 липня його запустили на орбіту - Китай запустив найбільший космічний апарат у своїй історії (відео)
    Китайська космічна станція отримає новий модуль, 24 липня його запустили на орбіту
    фото: Fan Wei/GT

    Китайська космічна станція отримає новий модуль

    З китайського космодрому Веньтян сьогодні, 24 липня, стартувала ракета-носій «Великий похід». Вона запустила на орбіту Землі лабораторний модуль «Веньтянь».

    Цей космічний апарат є найбільшим, запущеним Китаєм на орбіту за усю історію космічних стартів цієї країни.

    «Веньтянь» стане частиною Китайської космічної станції. Модуль пристикують до станції тайконавти (китайська назва космонавтів – ред.) із екіпажу місії «Шеньчжоу-14», які зараз перебувають на станції.

    Згодом тайконавти планують вийти у відкритий космос саме через шлюзову камеру, встановлену на модуля «Веньтянь».

    Нагадаємо, російське космічне агентство «Роскосмос» відмовилося від планів полетіти на Місяць, бо витрачатиме кошти на війну проти України.

    Разом з тим, росіяни домовилися про політ своєї космонавтки на американському кораблі Crew Dragon.

    Читайте також: «Джеймс Вебб» сфотографував найвіддаленіші глибини Всесвіту
    Теги: Китай космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Китай запустив найбільший космічний апарат у своїй історії (відео)