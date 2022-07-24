Китай запустив найбільший космічний апарат у своїй історії (відео)

Китайська космічна станція отримає новий модуль, 24 липня його запустили на орбіту

Китайська космічна станція отримає новий модуль

З китайського космодрому Веньтян сьогодні, 24 липня, стартувала ракета-носій «Великий похід». Вона запустила на орбіту Землі лабораторний модуль «Веньтянь».

Цей космічний апарат є найбільшим, запущеним Китаєм на орбіту за усю історію космічних стартів цієї країни.

«Веньтянь» стане частиною Китайської космічної станції. Модуль пристикують до станції тайконавти (китайська назва космонавтів – ред.) із екіпажу місії «Шеньчжоу-14», які зараз перебувають на станції.

Згодом тайконавти планують вийти у відкритий космос саме через шлюзову камеру, встановлену на модуля «Веньтянь».

Нагадаємо, російське космічне агентство «Роскосмос» відмовилося від планів полетіти на Місяць, бо витрачатиме кошти на війну проти України.

Разом з тим, росіяни домовилися про політ своєї космонавтки на американському кораблі Crew Dragon.