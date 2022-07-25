У США близько 2500 працівників заводів Boeing оголосили страйк

Працівники заводів вимагають підвищення пенсійних відрахувань

Прфспілка, що представляє близько 2500 співробітників трьох заводів Boeing, заявила, що робітники відхилили пропозицію Компанії роботи за оборонним контрактом і почнуть страйк на об'єктах з 1 серпня. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що працівники заводів вимагають підвищення пенсійних відрахувань і зміни ряду положень у трудових договорах, які стосуються соціального забезпечення персоналу.

У Boeing заявили, що розчаровані відмовою профспілки від висококонкурентної пропозиції і анонсували введення надзвичайного плану дій, щоб забезпечити безперервність виробництва.

Зауважимо, на заводах в Міссурі та Іллінойсі, які торкнеться страйк, виробляються навчально-тренувальні винищувачі F-15, F-18, Т-7А, а також безпілотні заправники MQ-25.

Нагадаємо, паризький аеропорт «Руассі - Шарль-де-Голль» 2 липня скасував десятки рейсів. Причиною тому став страйк працівників.

Зокрема, працівники аеропорту висловлюють невдоволення пропозиціями керівництва щодо системи нарахування зарплат, вимагаючи підвищення на 6% із перерахунком з 1 січня задля компенсації інфляції. При цьому керівництво аеропорту запропонувало 4-відсоткове зростання зарплат із 1 липня. У п'ятницю, 1 липня, відбулись переговори між сторонами, які не увінчалися успіхом та мають бути продовжені.

Також, 18 липня сотні рейсів були скасовані в Італії в неділю через кількагодинний страйк співробітників авіаційної галузі. Авіатори вимагають вищої оплати праці, а також покращення умов праці, в тому числі харчування під час довгих змін