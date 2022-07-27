Федоров розповів, як штучний інтелект викрив окупанта-симулянта

Рашист робив вигляд, що має «амнезію»

Російський військовий із Магнітогорська симулював «амнезію» ховаючись у шпиталі Кривого Рогу. Однак штучний інтелект ідентифікував його особистість. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише «Українська правда».

За словами Федорова, військовий заявляв, що нібито втратив мову та пам'ять, а також стверджував, що брав участь у бойових діях.

Штучний інтелект застосували для ідентифікації особистості росіянина. Як пізніше виявилось, він був жителем Магнітогорська, який воював на боці російської армії. Після ідентифікації окупанта одразу пов'язали.

Також Федоров розповів, що штучний інтелект навчили розпізнавати супутникові знімки щодо свіжих могил. Нещодавно у Севастополі виявили 455 могил на військовому цвинтарі.

Нагадаємо, також Федоров розповів, як росіяни реагують на смерть рідних в Україні.

За його словами, більшість росіян підтримують загарбницьку війну проти України. У більшості випадків у відповідь на звістку про смерть рідних та близьких росіяни реагують погрозами також поїхати в на війну та вбивати українців.

Як стало відомо раніше, у Києві працює ППО зі штучним інтелектом.