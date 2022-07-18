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    Технології

    SpaceX вивела на орбіту 53 супутники Starlink (відео)

    SpaceX вивела на орбіту 53 супутники Starlink (відео)

    Нова партія супутників розширить можливості широкосмугового доступу для відеодзвінків

    Ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска з 53 інтернет-супутниками Starlink стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Про це повідомляє SpaceX.

    Усі супутники були успішно виведені на навколоземну орбіту.

    Нова партія супутників розширить можливості широкосмугового доступу для відеодзвінків і потокового мовлення.

    Starlink – це глобальна система супутникового звʼязку від компанії SpaceX. Вона була покликана покрити місця, де зв’язок був ненадійний, дорогий або повністю недоступний.

    Раніше повідомлялося, що звичайні українські користувачі зможуть придбати термінали Starlink

    Перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

    Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

    Згодом стало відомо, що російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні.

    Крім надання послуги супутникового інтернету, обладнання Starlink допомагало відновлювати доставку газу по всій Україні.

    Теги: Флорида SpaceX Falcon ракета Starlink
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    SpaceX вивела на орбіту 53 супутники Starlink (відео)