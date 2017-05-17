Фантастичні фото школи майбутнього, побудованої у Швейцарії

Велика кількість відкритих просторів робить споруду доступною і привабливою

У відповідь на значне зростання населення влада невеликого містечка Альшвіль (Швейцарія), яке майже зливається з Базелем, оголосили конкурс на будівництво школи, яка розрахована на 600 дітей. Виграла конкурс студія BUR Architekten. Вона здійснила проект, який являє собою дві будівлі, з'єднані критим переходом. Велика кількість відкритих просторів



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Сучасна швейцарська школа

Велика кількість відкритих просторів робить споруду доступною і привабливою

У відповідь на значне зростання населення влада невеликого містечка Альшвіль (Швейцарія), яке майже зливається з Базелем, оголосили конкурс на будівництво школи, яка розрахована на 600 дітей. Виграла конкурс студія BUR Architekten. Вона здійснила проект, який являє собою дві будівлі, з'єднані критим переходом.

Велика кількість відкритих просторів не тільки відповідає сучасним педагогічним підходам, а й робить споруду доступною і привабливою.

У кожному класі є приміщення для групової роботи, відокремлене скляною стіною і стелажем, що дозволяють вчителям та вихованцям самим вирішувати ступінь її бажаної прозорості, заповнюючи полиці більш-менш щільно. Це ж відбувається і з прозорими підрозділами між класами і загальними зонами. В обох випадках архітектори прагнули заохотити користувачів розпоряджатися цими приміщеннями на свій розсуд.

Рішення про розміщення спортивного залу на другому поверсі звільнило перший рівень для великої аудиторії. Незабаром після введення будівлі в експлуатацію цей простір перестав бути просто частиною школи, ставши популярним місцем проведення політичних зустрічей, концертів і театральних вистав.

Джерело: dymontiger.livejournal.com