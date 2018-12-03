Хакери запустили в Нідерландах новий вірус SamSam



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Десятки нідерландських компаній стали жертвами нового вірусу

У Нідерландах через новий вірус-здирник SamSam протягом останніх місяців постраждали десятки компаній.

Про це пише видання NU.nl.

Після отримання доступу вірус шифрує дані системи. Для її розблокування жертви мають переказати на рахунок шахраїв від кількох сотень до сотень тисяч євро.

Сума збитків від вірусу невідома. Не розголошують також назви компаній, які постраждали від вірусу.

На відміну від уже відомих вірусів WannaCry і GandCrab, SamSam атакує комп'ютери і вимагає гроші не відразу після зараження.

SamSam намагається якомога більше проникнути в систему і розповсюдити вірус, і лише потім дає про себе знати. Це нова тенденція, стверджують дослідники з Fox-IT, компанії, яка займається інтернет-захистом.