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    Технології

    Instagram тестує функцію вбудованих покупок в додатку

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    Користувачі зможуть платити за допомогою Visa, Mastercard, Discover і PayPal - Instagram тестує функцію вбудованих покупок в додатку
    Користувачі зможуть платити за допомогою Visa, Mastercard, Discover і PayPal

    Люди зможуть купувати речі, які вони бачать і «лайкають», - директор Instagram

    Instagram тестує нову функцію, яка дозволить користувачам здійснювати закупівлі безпосередньо через додаток замість веб-сайтів рітейлерів. Про це повідомляє Bloomberg.

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    Як зазначається, починаючи з сьогоднішнього дня додаток соціальної мережі починає тестувати нову функцію, що дозволить користувачам купувати речі, зокрема, від рітейлерів, таких як Nike і платформа дизайну моди Revolve.

    «Після багатьох років спостереження за красивими картинками їжі, моди і дизайну на Instagram, люди зможуть купувати речі, які вони бачать і «лайкають», безпосередньо через додаток», - заявив директор Instagram з продуктів для бізнесу Вишал Шах.

    За словами Вишала Шаха, нова функція може стати значною частиною бізнесу соцмережі.

    Додамо, користувачі зможуть платити за допомогою Visa, Mastercard, Discover і PayPal.

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