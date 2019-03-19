Instagram тестує функцію вбудованих покупок в додатку



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Користувачі зможуть платити за допомогою Visa, Mastercard, Discover і PayPal

Люди зможуть купувати речі, які вони бачать і «лайкають», - директор Instagram

Instagram тестує нову функцію, яка дозволить користувачам здійснювати закупівлі безпосередньо через додаток замість веб-сайтів рітейлерів. Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, починаючи з сьогоднішнього дня додаток соціальної мережі починає тестувати нову функцію, що дозволить користувачам купувати речі, зокрема, від рітейлерів, таких як Nike і платформа дизайну моди Revolve.

«Після багатьох років спостереження за красивими картинками їжі, моди і дизайну на Instagram, люди зможуть купувати речі, які вони бачать і «лайкають», безпосередньо через додаток», - заявив директор Instagram з продуктів для бізнесу Вишал Шах.

За словами Вишала Шаха, нова функція може стати значною частиною бізнесу соцмережі.

Додамо, користувачі зможуть платити за допомогою Visa, Mastercard, Discover і PayPal.