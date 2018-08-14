Іран продемонстрував оновлену балістичну ракету Fateh



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Дальність ракети складає від 300 до 500 км

Міністр оборони Ірану бригадний генерал Амір Хатамі представив нове покоління балістичної ракети Fateh. За його словами дана ракета може уникати виявлення радарами і є високоточним озброєнням. Про це повідомляє ресурс Defense News.

Дальність нової ракети за різними оцінками складає від 300 до 500 км. За словами Аміра Хатамі наявність таких ракетних систем дозволить зберегти мир і стабільність в регіоні, оскільки вороги Ісламської республіки Іран чітко знатимуть воєнний потенціал країни. Нова ракета під назвою Fateh-e Mobin пройшла необхідні випробування.

Окрім того як стало відомо минулого тижня у рамках військово-морських навчань в Ормузькій протоці Іран проводив пуски протикорабельної балістичної ракети Fateh Mod 3. Всього ракета в рамках пуску пролетіла до 100 миль. При цьому невідомо чи вона влучила в тестову ціль в пустелі.

Минулого року Іран проводив пуски двох подібних ракет на відстань в 155 миль. При цьому одна ракета вразила точно ціль, а інша хоча і не влучила, проте була недалеко від цілі.