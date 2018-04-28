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    Китай запустив п'ять невійськових супутників

    Група супутників призначена для надання послуг у сфері великих даних
    За допомогою ракети-носія «Чанчжен-11» з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю був успішно здійснений запуск другої групи супутників дистанційного зондування Землі «Чжухай-1». П'ять супутників були виведені на намічену орбіту. Це 272-й політ ракет-носіїв серії «Чанчжен» («Великий похід»).
    • Вчора, 09:26
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    Група супутників призначена для надання послуг у сфері великих даних

    За допомогою ракети-носія «Чанчжен-11» з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю був успішно здійснений запуск другої групи супутників дистанційного зондування Землі «Чжухай-1». П'ять супутників були виведені на намічену орбіту.

    Це 272-й політ ракет-носіїв серії «Чанчжен» («Великий похід»). «Чжухай-1» — проект запуску групи супутників дистанційного зондування Землі комерційного характеру. Його реалізацію фінансує китайська компанія космічних технологій Orbita.

    Ця група супутників призначена для надання послуг у сфері великих даних у таких галузях, як сільське, лісове і рибне господарство, тваринництво, земельні та водні ресурси, охорона навколишнього середовища, транспорт, будівництво розумних міст і фінанси.

    Перша група з двох супутників була запущена в космос 15 червня 2017 року, в даний час вони працюють нормально.

    Нагадаємо, Велика Британія розглядає можливість створення власної навігаційної супутникової системи на противагу проекту ЄС Galileo.

    Джерело: China Radio International

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