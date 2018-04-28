Китай запустив п'ять невійськових супутників
- Вчора, 09:26
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Група супутників призначена для надання послуг у сфері великих даних
За допомогою ракети-носія «Чанчжен-11» з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю був успішно здійснений запуск другої групи супутників дистанційного зондування Землі «Чжухай-1». П'ять супутників були виведені на намічену орбіту.
Це 272-й політ ракет-носіїв серії «Чанчжен» («Великий похід»). «Чжухай-1» — проект запуску групи супутників дистанційного зондування Землі комерційного характеру. Його реалізацію фінансує китайська компанія космічних технологій Orbita.
Ця група супутників призначена для надання послуг у сфері великих даних у таких галузях, як сільське, лісове і рибне господарство, тваринництво, земельні та водні ресурси, охорона навколишнього середовища, транспорт, будівництво розумних міст і фінанси.
Перша група з двох супутників була запущена в космос 15 червня 2017 року, в даний час вони працюють нормально.
Нагадаємо, Велика Британія розглядає можливість створення власної навігаційної супутникової системи на противагу проекту ЄС Galileo.
Джерело: China Radio International