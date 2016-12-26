  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
    Технології

    На Перу з космосу впали металеві сфери з російськими написами

    Металеві сфери виявилися порожніми паливними баками
    27 січня жителі Перу побачили яскравий болід в небі. Після цього на землі виявили чотири металевих об'єкти, які привернули увагу місцевих жителів. Про це повідомляє космічне агентство Перу. Вогненні кулі бачили над містами Тінго Марія і Пукальпа в Перу, також його помітили жителі Бразилії. Після цього селяни одного з сіл в Андах знайшли на землі
    • Сьогодні, 14:54
    • Розсилка
    Металева сфера з космосу
    Металева сфера з космосу

    Металеві сфери виявилися порожніми паливними баками

    27 січня жителі Перу побачили яскравий болід в небі. Після цього на землі виявили чотири металевих об'єкти, які привернули увагу місцевих жителів. Про це повідомляє космічне агентство Перу.

    Вогненні кулі бачили над містами Тінго Марія і Пукальпа в Перу, також його помітили жителі Бразилії. Після цього селяни одного з сіл в Андах знайшли на землі три металеві сфери і один об'єкт неправильної форми.

    Місцеві жителі звернулися до військових. Силовики намагалися ізолювати людей від куль, щоб перевірити їх безпеку. Вага сфер склала близько 40 кг, діаметр - трохи більше метра.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Перу з космосу впали металеві сфери з російськими написами
    На Перу з космосу впали металеві сфери з російськими написами
    На Перу з космосу впали металеві сфери з російськими написами
    На Перу з космосу впали металеві сфери з російськими написами
    На Перу з космосу впали металеві сфери з російськими написами

    Фахівці прийшли до висновку, що це порожні паливні баки ракети з написами «ймовірно російською мовою». В результаті об'єкти вирішили відвезти в місто Хульяка, де розташована штаб-квартира перуанського космічного агентства CONIDA.

    Користувачі Facebook також пишуть, що це можуть бути кисневі балони високого тиску для космічних апаратів.

    Джерело: TUT.by

    Читайте також
    Росія космос
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ