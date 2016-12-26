На Перу з космосу впали металеві сфери з російськими написами

Металеві сфери виявилися порожніми паливними баками

27 січня жителі Перу побачили яскравий болід в небі. Після цього на землі виявили чотири металевих об'єкти, які привернули увагу місцевих жителів. Про це повідомляє космічне агентство Перу. Вогненні кулі бачили над містами Тінго Марія і Пукальпа в Перу, також його помітили жителі Бразилії. Після цього селяни одного з сіл в Андах знайшли на землі



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Металева сфера з космосу

Металеві сфери виявилися порожніми паливними баками

27 січня жителі Перу побачили яскравий болід в небі. Після цього на землі виявили чотири металевих об'єкти, які привернули увагу місцевих жителів. Про це повідомляє космічне агентство Перу.

Вогненні кулі бачили над містами Тінго Марія і Пукальпа в Перу, також його помітили жителі Бразилії. Після цього селяни одного з сіл в Андах знайшли на землі три металеві сфери і один об'єкт неправильної форми.

Місцеві жителі звернулися до військових. Силовики намагалися ізолювати людей від куль, щоб перевірити їх безпеку. Вага сфер склала близько 40 кг, діаметр - трохи більше метра.

Фахівці прийшли до висновку, що це порожні паливні баки ракети з написами «ймовірно російською мовою». В результаті об'єкти вирішили відвезти в місто Хульяка, де розташована штаб-квартира перуанського космічного агентства CONIDA.

Користувачі Facebook також пишуть, що це можуть бути кисневі балони високого тиску для космічних апаратів.

Джерело: TUT.by