На Перу з космосу впали металеві сфери з російськими написами
- Сьогодні, 14:54
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Металеві сфери виявилися порожніми паливними баками
27 січня жителі Перу побачили яскравий болід в небі. Після цього на землі виявили чотири металевих об'єкти, які привернули увагу місцевих жителів. Про це повідомляє космічне агентство Перу.
Вогненні кулі бачили над містами Тінго Марія і Пукальпа в Перу, також його помітили жителі Бразилії. Після цього селяни одного з сіл в Андах знайшли на землі три металеві сфери і один об'єкт неправильної форми.
Місцеві жителі звернулися до військових. Силовики намагалися ізолювати людей від куль, щоб перевірити їх безпеку. Вага сфер склала близько 40 кг, діаметр - трохи більше метра.
Фахівці прийшли до висновку, що це порожні паливні баки ракети з написами «ймовірно російською мовою». В результаті об'єкти вирішили відвезти в місто Хульяка, де розташована штаб-квартира перуанського космічного агентства CONIDA.
Користувачі Facebook також пишуть, що це можуть бути кисневі балони високого тиску для космічних апаратів.
Джерело: TUT.by