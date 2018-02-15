NASA хоче повернути ядерний двигун для космічних кораблів
- Сьогодні, 11:32
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Новий двигун потрібен для польоту на Марс
NASA вирішило повернути технологію, яку відклали ще у 1970-х, та взятися за розробку ядерного двигуна для космічних кораблів. Про це повідомляє видання Fortune.
Розробкою реактора і палива для такого двигуна, який призначений для польотів в глибокому космосі, займеться компанії BWXT Nuclear Energy.
На відміну від традиційних ракетних двигунів, що спалюють паливо для створення тяги, в ядерній системі для нагріву робочого тіла (зазвичай рідкого водню) використовується безпосередньо реактор.
Водень викидається через сопло, рухаючи космічний корабель вперед. Це дозволяє подвоїти ефективність використання палива, а отже – зменшити розміри ракети і скоротити час польоту.
«Цей фактор неймовірно важливий, особливо для дуже складних місій, для яких потрібно багато палива, таких як політ на Марс», – розповів Стівен Хейстер, професор аеронавтики і астронавтики Університету Пердью.