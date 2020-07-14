NASA назвала дату запуску космічної місії на Марс
Запуск запланований на 30 липня
Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує запуск на Марс космічного корабля із марсоходом «Perseverance«. Запуск попередньо запланований на 30 липня.
Про це повідомляється на сайті NASA.
Запуск заплановано на 7:50 ранку за місцевим часом (14:50 за київським часом). Підготовка до запуску космічного корабля триває. Команда готується доставити марсохід «Perseverance» на стартовий майданчик.
Водночас, в NASA наголошують, що дата запуску може змінитися. На це можуть вплинути різні фактори, зокрема, результати тестування всіх систем корабля чи метеоуми. Однак запустити корабель з марсоходом планують не пізніше 15 серпня.
Раніше через пандемію коронавірусу NASA призупинило створення космічних кораблів Space Launch System (SLS) і Orion, які повинні полетіти на Місяць і Марс.