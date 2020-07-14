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    Технології

    NASA назвала дату запуску космічної місії на Марс

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    NASA назвала дату запуску космічної місії на Марс

    Запуск запланований на 30 липня

    Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує запуск на Марс космічного корабля із марсоходом «Perseverance«. Запуск попередньо запланований на 30 липня.

    Про це повідомляється на сайті NASA.

    Запуск заплановано на 7:50 ранку за місцевим часом (14:50 за київським часом). Підготовка до запуску космічного корабля триває. Команда готується доставити марсохід «Perseverance» на стартовий майданчик.

    Водночас, в NASA наголошують, що дата запуску може змінитися. На це можуть вплинути різні фактори, зокрема, результати тестування всіх систем корабля чи метеоуми. Однак запустити корабель з марсоходом планують не пізніше 15 серпня.

    Раніше через пандемію коронавірусу NASA призупинило створення космічних кораблів Space Launch System (SLS) і Orion, які повинні полетіти на Місяць і Марс.

    корабель NASA
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