NASA вестиме пряму трансляцію посадки зонда на Марс



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InSight може стати восьмим за рахунком дослідним зондом, що дістався до марсіанської поверхні

Дослідницький зонд InSight, запущений фахівцями Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), здійснить посадку на Марсі в найближчий понеділок 26 листопада.

Вчені ретельно вибирали місце посадки зонда. InSight повинен бути розташований в момент посадки в районі великого вулканічного нагір'я Елізій. У цьому районі відзначається мінімальний ризик сильних поривів вітру, які можуть потенційно порушити подальшу роботу апарату.

У зонда буде шість хвилин на те, щоб увійти в атмосферу Марса і зробити посадку на «червону планету». Протягом цього часу швидкість апарату знизиться з 19,300 до 8 км / год. Для уповільнення зонда вчені оснастили його парашутними і спусковими механізмами, а також амортизаторами.

Якщо посадка завершиться успішно, InSight стане восьмим за рахунком дослідним зондом, що дістався до марсіанської поверхні.

До моменту посадки зонд подолає відстань рівне 484 млн км. Це не марсохід, InSight не зможе рухатися по поверхні планети. Тому вчені говорять про важливість точної посадки зонда саме в заздалегідь наміченому місці, так як апарат залишиться нерухомим.

Місія InSight, будівництво і запуск якого обійшлися в $850 млн, триватиме близько двох років. Зонд займеться збором інформації про температуру під поверхнею Марса і його сейсмічної активності, а також допоможе вченим скласти підземну карту планети. Зонд обладнаний краном-штативом, тепловим датчиком, сейсмометром і здатний проникати на глибину до 5 метрів.

Посадка зонда повинна відбутися в понеділок близько 15:00 за часом Східного узбережжя США. Пряма трансляція наближення і посадки InSight на Марс буде вестися 26 листопада на офіційному сайті NASA.

Джерело: Голос Америки