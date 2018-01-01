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    Nissan випробує у Японії безпілотні таксі

    Випробувальні пробіги безпілотних таксі будуть проходити в місті Йокогама
    Японська автомобілебудівна компанія Nissan і телекомунікаційна фірма DeNA планують приступити в майбутньому місяці до випробувальних пробігів безпілотних таксі на державних автотрасах. Такі таксі будуть в змозі автоматично забезпечувати управління та навігацію. Замовлення безпілотних таксі можна буде робити за допомогою програмного додатку.
    • Сьогодні, 10:46
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    Випробувальні пробіги безпілотних таксі будуть проходити в місті Йокогама

    Японська автомобілебудівна компанія Nissan і телекомунікаційна фірма DeNA планують приступити в майбутньому місяці до випробувальних пробігів безпілотних таксі на державних автотрасах.

    Такі таксі будуть в змозі автоматично забезпечувати управління та навігацію. Замовлення безпілотних таксі можна буде робити за допомогою програмного додатку.

    Випробувальні пробіги безпілотних таксі будуть проходити в місті Йокогама протягом двох тижнів, починаючи з 5 березня. В ході випробувань водії будуть знаходитися за рульовим управлінням для забезпечення безпеки.

    Представник компанії Nissan Кадзумаса Фудзита повідомив, що завдяки такій новій послузі можна буде вирішити проблему з нестачею водіїв таксі і сприяти зниженню тарифів.

    Джерело: NHK

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