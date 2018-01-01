Nissan випробує у Японії безпілотні таксі

Випробувальні пробіги безпілотних таксі будуть проходити в місті Йокогама

Японська автомобілебудівна компанія Nissan і телекомунікаційна фірма DeNA планують приступити в майбутньому місяці до випробувальних пробігів безпілотних таксі на державних автотрасах. Такі таксі будуть в змозі автоматично забезпечувати управління та навігацію. Замовлення безпілотних таксі можна буде робити за допомогою програмного додатку.



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Випробувальні пробіги безпілотних таксі будуть проходити в місті Йокогама

Японська автомобілебудівна компанія Nissan і телекомунікаційна фірма DeNA планують приступити в майбутньому місяці до випробувальних пробігів безпілотних таксі на державних автотрасах.

Такі таксі будуть в змозі автоматично забезпечувати управління та навігацію. Замовлення безпілотних таксі можна буде робити за допомогою програмного додатку.

Випробувальні пробіги безпілотних таксі будуть проходити в місті Йокогама протягом двох тижнів, починаючи з 5 березня. В ході випробувань водії будуть знаходитися за рульовим управлінням для забезпечення безпеки.

Представник компанії Nissan Кадзумаса Фудзита повідомив, що завдяки такій новій послузі можна буде вирішити проблему з нестачею водіїв таксі і сприяти зниженню тарифів.

Джерело: NHK