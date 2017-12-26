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    Норвезький лоукостер встановив рекорд перельоту через Трансатлантику

    Boeing 787-9 виконав рейс з аеропорту Нью-Йорка до Лондона на 3 хвилини швидше попереднього рекорду
    Лоукост Norwegian Air Shuttle оголосив про встановлення нового рекорду з найменшої тривалості трансатлантичного перельоту на дозвуковом літаку. Boeing 787-9 бюджетника 15 січня виконав рейс з аеропорту Нью-Йорка Джона Кеннеді в лондонський Гатвік за 5 годин 13 хвилин, що на 3 хвилини менше попереднього рекорду. Про це повідомляє avianews.com.
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    Boeing 787-9 виконав рейс з аеропорту Нью-Йорка до Лондона на 3 хвилини швидше попереднього рекорду

    Лоукост Norwegian Air Shuttle оголосив про встановлення нового рекорду з найменшої тривалості трансатлантичного перельоту на дозвуковом літаку.

    Boeing 787-9 бюджетника 15 січня виконав рейс з аеропорту Нью-Йорка Джона Кеннеді в лондонський Гатвік за 5 годин 13 хвилин, що на 3 хвилини менше попереднього рекорду. Про це повідомляє avianews.com.

    Літак з 284 пасажирами вилетів з Нью-Йорка о 11:44 і прибув до Лондона о 21:57 - на 53 хвилини раніше графіка.

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    Як повідомили в авіакомпанії, цьому сприяли сильні попутні вітри над Атлантичним океаном, швидкість яких становила 176 вузлів (326 км/год). В результаті максимальна швидкість літака сягала 776 вузлів - 1437 км/год.

    За часів існування надзвукової пасажирської авіації Конкорд долав шлях між Лондоном і Нью-Йорком приблизно за 3,5 години. Рекорд з найменшої тривалості польоту був встановлений у 1996 році, коли надзвуковий авіалайнер долетів з Нью-Йорка до Лондона за 2 години 53 хвилини.

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