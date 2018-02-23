Новий американський авіаносець вже майже готовий

Спуск корабля на воду запланований у 2020 році

Корпус американського майбутнього авіаносця John F. Kennedy (CVN 79) вже готовий на 70%. Про це повідомляє видання Naval Today із посиланням на суднобудівну компанію Huntington Ingalls. Другий корабель красу Джеральд Форд будується як і попередник по принципу модульної конструкції, коли менші готові частини зварюються в окремі секції, із яких



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John Whalen/HII

Спуск корабля на воду запланований у 2020 році

Корпус американського майбутнього авіаносця John F. Kennedy (CVN 79) вже готовий на 70%. Про це повідомляє видання Naval Today із посиланням на суднобудівну компанію Huntington Ingalls.

Другий корабель красу Джеральд Форд будується як і попередник по принципу модульної конструкції, коли менші готові частини зварюються в окремі секції, із яких потім і формується корпус авіаносця. При цьому у випадку із цим кораблем встановлюються значно більші частини чим у випадку попереднього корабля.

Всього на сьогодні було створено і з’єднано 317 секцій, починаючи із закладки корабля в серпні 2015 року. Остання секція складалася із 17 частина і важила 806 тон. В той же час для повного створення корпусу необхідно зварити разом 447 секцій.

На сьогодні субднобудівельники працюють над носовою частиною судна. Спуск майбутнього авіаносця John F. Kennedy (CVN 79) на воду запланований на 2020 рік.