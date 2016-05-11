Російський космонавт пролетів на пилососі на МКС

Відео льотних «випробувань» космонавт оприлюднив у Twitter

Російський космонавт Антон Шкаплеров пролетів верхи на пилососі на Міжнародній космічній станції. Відповідне відео він оприлюднив у Twitter. «Дуже часто запитують, чи літаємо ми на пилососі по станції? Доводилося відповідати, що не пробував. А тут під час суботника подумав, що вже третій політ ... пора провести льотні випробування



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Відео льотних «випробувань» космонавт оприлюднив у Twitter

Російський космонавт Антон Шкаплеров пролетів верхи на пилососі на Міжнародній космічній станції. Відповідне відео він оприлюднив у Twitter.

«Дуже часто запитують, чи літаємо ми на пилососі по станції? Доводилося відповідати, що не пробував. А тут під час суботника подумав, що вже третій політ ... пора провести льотні випробування пилососа», - написав у Twitter космонавт.

Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) January 20, 2018

На відео космонавт пролітає повз камеру під пісню I believe I can fly у виконанні R. Kelly.