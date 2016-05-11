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    Російський космонавт пролетів на пилососі на МКС

    Відео льотних «випробувань» космонавт оприлюднив у Twitter
    Російський космонавт Антон Шкаплеров пролетів верхи на пилососі на Міжнародній космічній станції. Відповідне відео він оприлюднив у Twitter. «Дуже часто запитують, чи літаємо ми на пилососі по станції? Доводилося відповідати, що не пробував. А тут під час суботника подумав, що вже третій політ ... пора провести льотні випробування
    • Сьогодні, 09:40
    • Розсилка

    Відео льотних «випробувань» космонавт оприлюднив у Twitter

    Російський космонавт Антон Шкаплеров пролетів верхи на пилососі на Міжнародній космічній станції. Відповідне відео він оприлюднив у Twitter.

    «Дуже часто запитують, чи літаємо ми на пилососі по станції? Доводилося відповідати, що не пробував. А тут під час суботника подумав, що вже третій політ ... пора провести льотні випробування пилососа», - написав у Twitter космонавт.

    На відео космонавт пролітає повз камеру під пісню I believe I can fly у виконанні R. Kelly.

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