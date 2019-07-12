США в Україні побудують місячний апарат



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Новий апарат називатиметься Genesis

Американська компанія Firefly побудує в Україні місячний апарат на базі ізраїльського Beresheet

Американська космічна компанія Firefly Aerospace, яка має проектно-дослідний центр в Україні, розповіла про плани на створення спускомого місячного модуля, повідомляться ain.ua.

Він запозичить технології ізраїльського апарата Beresheet, який розробляла Israel Aerospace Industries.

Він упав на поверхню Місяця у квітні 2019 року через збій в роботі двигуна. Beresheet мав стати першим приватним апаратом на поверхні супутника. Після його падіння планувалася розробка Beresheet 2.

Замість цього дизайн і основні технології проекту використовує Firefly Aerospace. Угоди на використання інтелектуальної власності вже підписано. Новий апарат називатиметься Genesis.

Технічні характеристики Genesis поки не розкриваються, як і дата його можливого запуску. Firefly Aerospace поки не запускала ракети - її перший легкий носій Alpha має полетіти в грудні 2019 року. Своєю чергою Genesis повинна вивести на орбіту ракета Beta. Вона поки не побудована.