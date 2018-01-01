Стартап Rocket Lab провів перше успішне випробування своєї ракети

Максимальне корисне навантаження ракети складає близько 225 кг

Сьогодні з приватного космодрому в Новій Зеландії відбувся перший успішний запуск ракети Electron від американського космічного стартапу Rocket Lab. Про це пише український блогер Віталій Трубников. На орбіту виведено 3 кубсата (малі штучні супутники Землі для дослідження космосу, що мають обсяг не більше декількох літрів і масу в декілька



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Фото: @RocketLab Ракета Rocket Lab

Максимальне корисне навантаження ракети складає близько 225 кг

Сьогодні з приватного космодрому в Новій Зеландії відбувся перший успішний запуск ракети Electron від американського космічного стартапу Rocket Lab. Про це пише український блогер Віталій Трубников.

На орбіту виведено 3 кубсата (малі штучні супутники Землі для дослідження космосу, що мають обсяг не більше декількох літрів і масу в декілька кілограм – ред.) загальною вагою 150 кг.

«Максимальне корисне навантаження ракети складає близько 225 кг, тобто Rocket Lab, звісно, не буде конкурувати з SpaceX чи ULA, але дозволить швидше запускати в космос супутники малого розміру», - відзначає блогер у Facebook.

Трубников відзначає, що у Rocket Lab немає повернення першого ступеня, як у Falcon 9, але на ракеті встановлені відеокамери, що відмінно працювали протягом всього польоту.

Зазначимо, це вже друге випробування Rocket Lab надлегкої ракети.

Rocket Lab розробляла двоступеневу ракету надлегкого класу Electron з 2012 року. Перший запуск ракети відбувся в травні 2017 року і був визнаний невдалим - головна частина ракети не змогла вийти на розрахункову орбіту.