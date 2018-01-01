  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
    Технології

    Стартап Rocket Lab провів перше успішне випробування своєї ракети

    Максимальне корисне навантаження ракети складає близько 225 кг
    Сьогодні з приватного космодрому в Новій Зеландії відбувся перший успішний запуск ракети Electron від американського космічного стартапу Rocket Lab. Про це пише український блогер Віталій Трубников. На орбіту виведено 3 кубсата (малі штучні супутники Землі для дослідження космосу, що мають обсяг не більше декількох літрів і масу в декілька
    • Сьогодні, 09:48
    • Розсилка
    Ракета&nbsp;Rocket Lab
    Фото: @RocketLab
    Ракета Rocket Lab

    Максимальне корисне навантаження ракети складає близько 225 кг

    Сьогодні з приватного космодрому в Новій Зеландії відбувся перший успішний запуск ракети Electron від американського космічного стартапу Rocket Lab. Про це пише український блогер Віталій Трубников.

    На орбіту виведено 3 кубсата (малі штучні супутники Землі для дослідження космосу, що мають обсяг не більше декількох літрів і масу в декілька кілограм – ред.) загальною вагою 150 кг.

    «Максимальне корисне навантаження ракети складає близько 225 кг, тобто Rocket Lab, звісно, не буде конкурувати з SpaceX чи ULA, але дозволить швидше запускати в космос супутники малого розміру», - відзначає блогер у Facebook.

    Трубников відзначає, що у Rocket Lab немає повернення першого ступеня, як у Falcon 9, але на ракеті встановлені відеокамери, що відмінно працювали протягом всього польоту.

    Зазначимо, це вже друге випробування Rocket Lab надлегкої ракети.

    Rocket Lab розробляла двоступеневу ракету надлегкого класу Electron з 2012 року. Перший запуск ракети відбувся в травні 2017 року і був визнаний невдалим - головна частина ракети не змогла вийти на розрахункову орбіту.

    Читайте також
    США космос Нова Зеландія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ