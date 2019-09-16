Сухопутні війська США хочуть озброїти Apache новою ракетою



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Американський військовий вертоліт AH-64 Apache

Дальність нової ракети повинна складати не менше 30 км

Сухопутні війська Сполучених Штатів розмістили на сайті замовлень запит на отримання інформації щодо нової ракетної системи великої дальності, якою планують озброїти гелікоптери (в тому числі ударні AH-64 Apache) та безпілотники. Про це пише ресурс Defense Blog.

Американських військових цікавлять готові вироби, які продемонстрували свої властивості і які можуть використовуватися проти систем ППО, бронетехніки, систем командування і контролю, скупчень солдат.

Дальність відповідної ракетної системи повинна бути не менше 30 км. При цьому вітаються системи із дальністю в 40+ км.

Ракетна система повинна вміти працювати як по стаціонарних, так і по рухомих цілях, в нічних умовах і в умовах поганої погоди, а також на випадок активного подавлення ворогом системи навігації GPS.

Раніше, на початку серпня 2019 року, американський ударний гелікоптер AH-64 проводив стрільби ракетною системою NLOS. Гранична дальність цього ізраїльського ракетного комплексу складає 32 км.