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    Телескоп Hubble показав гігантську зірку на межі самознищення

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    Телескоп Hubble показав гігантську зірку на межі самознищення
    Фото\відео: NASA

    Ця «зірка-знаменитість» має ореол з пилу та газу, який постійно розширюється і вже має ширину у 5 світлових років

    Телескоп Hubble зробив фото гігантської зірки AG Carinae — однієї з найяскравіших зірок нашої галактики.
    Про це повідомляє Громадське.

    Повернути телескоп у напрямку AG Carinae науковці вирішили у зв’язку з 31-ою річницею запуску Hubble. Цю зірку, розташовану за 20 тисяч світлових років, вони називають «знаменитістю». Вона у 70 разів масивніша за Сонце, а світить у мільйон разів яскравіше.

    AG Carinae належить до рідкісного класу яскравих блакитних змінних, дуже яскравих та великих зірок. Ця «зірка-знаменитість» має ореол з пилу та газу, який постійно розширюється і вже має ширину у 5 світлових років. Для порівняння, на такій відстані від Сонячної системи розташована найближча до нас зірка Проксима Центавра.

    Як пояснюють у NASA, вся ця оболонка утворилась внаслідок викидів за останні 10 тисяч років — зовнішні шари зірки віднесло в космос зоряним вітром. Цей викинутий пил та газ має масу, удесятеро більшу за наше Сонце.

    Через велику масу та екстремальні температури яскраві блакитні змінні нестабільні і перебувають на межі самознищення, адже сила тяжіння стискає зірку, а зоряний вітер, навпаки, «видуває» матерію назовні. У підсумку зірка пульсує — то стискається, то роздувається.

    Коли зірка ризикує вибухнути як наднова, стається масштабний викид матерії (внаслідок чого й утворюється ореол з пилу і газу), але після цього блакитна змінна знову стискається і на деякий час «заспокоюється».

    Такі зірки платять за свою красу та яскравість коротким життям — лише декілька мільйонів років. Для порівняння, зірки як наше Сонце живуть 10 мільярдів років.

    Теги: NASA вітер час
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