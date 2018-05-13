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    У Британії сарай розігнали до 160 кілометрів на годину

    • Сьогодні, 17:12
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    Самохідний сарай
    Самохідний сарай

    По магазинах власник сараю їздить прямо в ньому

    Моторизований сарай побив свій же рекорд швидкості, розігнавшись на пляжі в Уельсі до 101 милі на годину (понад 162 кілометрів на годину).

    Його власник - 53-річний садівник Кевін Нікс з Оксфордшира. На незвичайну споруду він витратив сумарно понад 13 тисяч фунтів стерлінгів.

    Всі роботи Нікс робив сам: побудував сарай, встановив двигун і закріпив шасі. Кілька разів він удосконалив транспортний засіб, змінюючи двигун на більш потужний.

    «А потім я подумав: цікаво, а як швидко може розганятися ця штука? Я взяв участь в декількох змаганнях і всі їх виграв», - розказав винахідник Нікс.

    Самохідний сарай має дорожню ліцензію - Нікс зареєстрував його, щоб можна було возити доньку в школу і їздити по магазинах.

    Джерело: tjournal.ru

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