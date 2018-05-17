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    У США на крейсерській швидкості протестували конвертоплан для Сухопутних сил

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    Конвертоплан&nbsp;V-280 Valor
    Конвертоплан V-280 Valor

    Максимальна швидкість V-280 Valor має складати 520 км на годину

    Видання Defense News повідомляє про те, що перспективний конвертоплан V-280 Valor у рамках тестувань здійснив польот на крейсерській швидкості 190 вузлів – 350 км за годину.

    При цьому максимальна крейсерська швидкість даного конвертоплана, який має поступити на озброєння Сухопутних сил США по програмі Future Vertical Lift, складає 280 вузлів або 520 км на годину.

    Крейсерська швидкість досягається, коли двигуни переводяться в режим літака. Повну розробку і передачу даного літального апарату Сухопутним силам США мають завершити до 2030 року.

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