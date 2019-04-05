У Відні успішно випробували літаюче таксі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повітряний засіб був розроблений китайським стартапом EHang

Наразі EHang 216 здатний перевозити двох пасажирів і трохи вантажу на відстань до 80 км

В столиці Австрії Відні пройшло перше в Європі випробування автономного повітряного таксі.

Аеромобіль EHang 216 успішно здійснив у четвер низку зльотів та посадок з пасажирами на борту на футбольному стадіоні у центрі Відня.

«Виглядає дуже реалістичним, що вже у 2025 році в Австрії будуть літати повітряні таксі», - заявив під час презентації міністр транспорту Австрії Норберт Гофер.

Аеромобіль EHang 216 являє собою електроприводний дрон з вісьмома гвинтами по боках та пасажирської кабіною зверху на центральній частині корпусу.

Міністр, який має посвідчення пілота, особисто піднявся в кабіні дрона у повітря та успішно приземлився. «Повітряні таксі зміняють ситуацію і вирішать проблеми з транспортом в містах», - переконаний австрійський чиновник.

Наразі ведуться інтенсивні контакти з управлінням цивільної авіації Австрії Austro Control та Європейським агентством авіаційної безпеки (EASA) щодо сертифікації повітряного судна та вироблення необхідного правового регулювання таких польотів.

Очікується, що до кінця року буде прийнято рішення щодо визначення перших тестових маршрутів в Австрії. Наразі мова йде про внутрішньоміські польоти, міжміські поки не розглядаються.

Як повідомляє ORF, наразі EHang 216 здатний перевозити двох пасажирів і трохи вантажу на відстань до 80 км. Максимальна швидкість – 160 км/год. Акумулятор заряджається на 80% протягом 15 хв.

Повітряний засіб був розроблений китайським стартапом EHang. Серійним виробництвом аеромобілів в Австрії займається авіаційний концерн FACC, який уклав кооперацію з EHang. Третій член проекту – компанія ProSiebenSat.1Puls4.

Очікується, що перші серійні повітряні таксі будуть виготовлені в Австрії вже у другій половині 2019 року. Вони будуть поставлені в Азію, де вже існують сотні замовлень. Приблизна ціна аеротаксі – 300 тис. євро.