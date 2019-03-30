Українська компанія оприлюднила перший постер та саундтрек відеогри Stalker 2



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На сайті s.t.a.l.k.e.r. можна прослухати санудтрек

Український розробник відеоігор GSC Game World опублікував перший постер та саундтрек майбутньої гри s.t.a.l.k.e.r. 2, яка стане продовженням відомої серії про зону відчуження Чорнобильської АЕС.

На сайті s.t.a.l.k.e.r. можна прослухати санудтрек, а також завантажити його та постер. Саундтрек містить уривки мелодій зі «s.t.a.l.k.e.r.: Тіні Чорнобиля» — першої гри трилогії.

Файл саундтреку має великий розмір - 65 мегабайт. Фанати вважають, що в ньому є приховане послання.

У травні 2018 року GSC Game World анонсувала випуск s.t.a.l.k.e.r. 2, проте дату виходу гри компанія не називає.

S.t.a.l.k.e.r. — франшиза української GSC Game World, створена на основі повісті братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі», фільму Андрія Тарковського «Сталкер» та реальної катастрофи на Чорнобильській АЕС. Окрім трилогії відеоігор — «Тіні Чорнобиля», «Чисте небо», «Поклик Прип’яті» — є набір літературних творів різних авторів про цей вигаданий світ.

S.t.a.l.k.e.r. є акронімом:

Стерв'ятники (Scavengers)

Правопорушники (Trespassers)

Зірвиголови (Adventurers)

Одинаки (Loners)

Вбивці (Killers)

Дослідники (Explorers)

Розбійники (Robbers)

Джерело: Громадське