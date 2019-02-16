Вчені протестували гарпун для сміття на орбіті Землі



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В останні роки космічне сміття стало нагальною проблемою

Випробування стали частиною місії Remove Debris

Вчені з Університету Суррея провели успішні випробування гарпуна для збору сміття в космосі. Супутник дослідників вистрілив в тестову панель і пробив її гарпуном.

Випробування стали частиною місії Remove Debris, яка спрямована на пошук найбільш ефективних способів збору космічного сміття. До цього той же супутник успішно зловив сміття у сітку.

В останні роки космічне сміття стало нагальною проблемою. За 60 років з початку освоєння космосу на орбіті зібралося 8 тисяч тонн відпрацьованого матеріалу. Він обертається навколо планети зі швидкістю 27 тисяч кілометрів на годину і становить небезпеку для нових супутників.

Нагадаємо, компанія United Launch Alliance вивела на орбіту секретний супутник Національного управління військово-космічної розвідки США.

Джерело: tjournal.ru