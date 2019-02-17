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    Технології

    Винищувач F-35 отримає стелс-бомбу, здатну пролетіти 500 кілометрів — ЗМІ

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    <p>Дальність польоту Jsow підвищили зі 130 кілометрів до 500</p> <div></div> - Винищувач F-35 отримає стелс-бомбу, здатну пролетіти 500 кілометрів — ЗМІ

    Дальність польоту Jsow підвищили зі 130 кілометрів до 500

    Бомбу обладнали турбореактивним двигуном

    Військово-морські сили США заявили, що почнуть розгортати нову версію стелс-бомби Agm-154, або Jsow не пізніше кінця 2023 року. Про це повідомляє The Drive.

    Боєприпас зможуть застосовувати як флотські винищувачі четвертого покоління Boeing F/A-18E/F Super Hornet, так і новітні F-35C - майбутнє палубної авіації Сполучених Штатів.

    Включення в арсенал F-35C новітньої бомби дасть флоту США принципово нові можливості. За рахунок оснащення бомби турбореактивним двигуном Hamilton-Sundstrand TJ-150 вдалося підвищити дальність її польоту з приблизно 100-130 кілометрів (у базовій версії) до 560 кілометрів.

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    Винищувач F-35 отримає стелс-бомбу, здатну пролетіти 500 кілометрів — ЗМІ
    Винищувач F-35 отримає стелс-бомбу, здатну пролетіти 500 кілометрів — ЗМІ
    Винищувач F-35 отримає стелс-бомбу, здатну пролетіти 500 кілометрів — ЗМІ

    За допомогою Jsow-ER можна вражати добре захищені об'єкти без побоювань входження літака-носія в зону ураження ППО. Таким чином, США вдалося об'єднати відносно невисоку ціну керованих бомб з можливостями крилатої ракети.

    Джерело: Укрінформ

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