Компанія-світовий лідер експрес-доставки припиняє роботу всередині РФ

Після 1 вересня DHL пропонує лише експрес-доставки за кордон

Німецька DHL не буде надавати окупантам внутрішні послуги перевезення

Німецька компанія DHL, яка є світовим лідером у галузі експрес-доставки вантажів та документів, припиняє свою діяльність всередині РФ. Про це повідомляє Reuters.

У компанії заявили, що вже з 1 вересня DHL припинить надавати всі внутрішні транспортні послуги перевезення в Росії.

У DHL пояснили, що таке рішення спричинене технічними проблемами з ІТ-системами, ІТ-інфраструктурою, операційними труднощами та юридичними обмеженнями.

Після 1 вересня DHL надаватиме в Росії лише послуги з експрес-доставки за кордон.

Зазначається, що послуги з доставки з інших країн на територію РФ компанія припинила надавати ще з початку березня.

Як відомо, з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні компаній оголосили про припинення роботи у РФ і вихід зі спільних проєктів.

Станом на кінець липня, за даними Київської школи економіки (KSE), приблизно 40 міжнародних компаній вже закрили бізнес в РФ, 700 – призупинили діяльність.

Нагадаємо, днями Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців санкції проти Росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України.

Також стало відомо, що один із найбільших у світі виробників упаковок для харчової продукції йде з ринку країни-агресорки.

Крім того, 21 липня ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії.