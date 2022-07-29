Чому санкції проти патріарха Кирила такі важливі

Інформаційна війна, яку веде російська церква, значно підтримує путінський режим

Православна церква України звернулася до Вселенського Патріарха Варфоломія та Предстоятелів усіх інших помісних Церков щодо притягнення російського патріарха Гундяєва (Кірілла) до канонічної відповідальності і позбавлення його Патріаршого престолу.

Литва заборонила Кіріллу в'їзд до країни через його підтримку російського вторгнення в Україну.

Верховна Рада України закликала Раду національної безпеки і оборони накласти санкції на Кірілла і його основних поплічників, які благословляють загарбницьку війну, працюють проти України, намагались зірвати отримання Томосу Українською Церквою і нині продовжують сіяти ненависть і пропагувати війну.

РНБО України мала б невідкладно ухвалити відповідне рішення, створюючи підстави і приклад для країн-союзників переслідувати і викорінювати засіб гуманітарної агресії Путіна під назвою РПЦ.

Обрубування щупалець гуманітарної та інформаційної – «гібридної» – агресії не менш важливе, ніж відправлення на дно рашистської економіки. Адже саме промивання мізків допомагає кремлівському режиму всидіти при владі, підтримувати мотивацію своїх орд до війни і намагатися сіяти розбрат у країнах – цілях для агресії. Ізоляція цих інструментів, арешт і конфіскація активів і разунків суттєво підірвали би таку спроможність.

Тим часом, економічна петля повільно, але затягується на горлі агресора. Важливо не відступати, а зміцнювати її новими санкціями.

Індія призупинила переговори про купівлю у РФ за $520 млн 10 гелікоптерів радіолокаційного дозору Ка-31. Філіппіни відмовилися від купівлі 16 російських гелікоптерів Мі-17 через побоювання потрапити під санкції США. Turkish Airlines зупиняє польоти до Мінська до 30 вересня, повідомляє авіакомпанія. Також Turkish Airlines тимчасово скасувала рейси до кількох російських міст: Сочі, Ростов-на-Дону та Єкатеринбург. Кіностудія «Ленфільм» визнала, що не може знімати кіно без імпортного обладнання. Студія так і не знайшла аналогів продукції для зйомок вітчизняних фільмів. У «Ленфільмі» вважають, що свого такого обладнання на Росії поки немає. Навіть для агітпропу проти Заходу рашисти не можуть обійтись без західних технологій. Міжнародна федерація настільного тенісу відсторонила збірну РФ від участі у чемпіонаті світу.

Далі буде...