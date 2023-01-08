У Бєлгородській області вибухи (відео)

8 січня вдень жителі Шебекинського району також повідомляли про вибухи

У неділю, 8 січня, у російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) пролунала низка вибухів. Про це повідомляєють місцеві Telegram-канали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіяни публікують відео зі звуками вибухів, які чують жителі Шебекіно.

Місцева влада поки не розкриває більш детальних подробиць інциденту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 8 січня вдень жителі Шебекинського району також повідомляли про вибухи. Вони були чути у кількох районах Бєлгородської області.

Вибухи на Бєлгородщині останнім часом лунають доволі часто. Так, напередодні внаслідок обстрілу у Шебекіно було порушено електропостачання.

Нагадаємо, російський Бєлгород у неділю, 18 грудня, здригнувся від вибухів. Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл та роботу ППО, яка призвела до наслідків на землі. Пошкодження виявили у чотирьох багатоповерхівках та приватному секторі Бєлгорода – за попередніми даними, у 14 житлових будинках та 9 автомобілях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також 8 грудня у Бєлгородській області Росії виникла сильна пожежа, місцеві мешканці повідомляють про «приліт».