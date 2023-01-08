У Бєлгородській області вибухи (відео)
8 січня вдень жителі Шебекинського району також повідомляли про вибухи
У неділю, 8 січня, у російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) пролунала низка вибухів. Про це повідомляєють місцеві Telegram-канали.
Росіяни публікують відео зі звуками вибухів, які чують жителі Шебекіно.
Місцева влада поки не розкриває більш детальних подробиць інциденту.
Нагадаємо, 8 січня вдень жителі Шебекинського району також повідомляли про вибухи. Вони були чути у кількох районах Бєлгородської області.
Вибухи на Бєлгородщині останнім часом лунають доволі часто. Так, напередодні внаслідок обстрілу у Шебекіно було порушено електропостачання.
Нагадаємо, російський Бєлгород у неділю, 18 грудня, здригнувся від вибухів. Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл та роботу ППО, яка призвела до наслідків на землі. Пошкодження виявили у чотирьох багатоповерхівках та приватному секторі Бєлгорода – за попередніми даними, у 14 житлових будинках та 9 автомобілях.
Також 8 грудня у Бєлгородській області Росії виникла сильна пожежа, місцеві мешканці повідомляють про «приліт».
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