У Бєлгородській області спалахнула пожежа (відео)
Внаслідок пожежі над містом піднявся величезний клуб диму
У Бєлгородській області (Росія) сьогодні, 3 січня, спалахнула масштабна пожежа. Інцидент стався у місті Новий Оскол. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
На опублікованому відео видно, що внаслідок пожежі над містом піднявся величезний клуб диму.
Глава адміністрації округу Андрій Гриднєв заявив про те, що горить «тимчасова споруда» і виною всьому «необережне поводження з вогнем». Однак російські пабліки заблюрили «тимчасову споруду», що горіла, на кадрах.
«У межах міста, внаслідок необережного поводження з вогнем, сталося займання тимчасової споруди», – йдеться у його повідомленні.
Як повідомлялося, зранку, 29 грудня, у російському Бєлгороді було чути вибухи. Там спрацювала система ППО. Раніше повідомлялсоя, що Бєлгородська область Росії знову опинилася під обстрілами. У селі Муром у Шебекінському міському окрузі внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки й автомобіль.
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