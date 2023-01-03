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У Бєлгородській області спалахнула пожежа (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Бєлгородській області спалахнула пожежа (відео)
фото скріншот відео

Внаслідок пожежі над містом піднявся величезний клуб диму

У Бєлгородській області (Росія) сьогодні, 3 січня, спалахнула масштабна пожежа. Інцидент стався у місті Новий Оскол. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

На опублікованому відео видно, що внаслідок пожежі над містом піднявся величезний клуб диму.

Глава адміністрації округу Андрій Гриднєв заявив про те, що горить «тимчасова споруда» і виною всьому «необережне поводження з вогнем». Однак російські пабліки заблюрили «тимчасову споруду», що горіла, на кадрах.

«У межах міста, внаслідок необережного поводження з вогнем, сталося займання тимчасової споруди», – йдеться у його повідомленні.

Як повідомлялося, зранку, 29 грудня, у російському Бєлгороді було чути вибухи. Там спрацювала система ППО. Раніше повідомлялсоя, що Бєлгородська область Росії знову опинилася під обстрілами. У селі Муром у Шебекінському міському окрузі внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки й автомобіль. 

Теги: пожежа росія автомобіль Telegram відео Бєлгород

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