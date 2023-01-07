«Бавовна» у Росії. В Бєлгородській області пролунали вибухи

Місцеві жителі запевняють, що чули вибухи у місті Волоконівка

У Бєлгородській області Росії пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Зазначається що вибухи чули у місті Волоконівка.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про постраждалих теж поки що не надходила.

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Нагадаємо, 6 січня в окупованому Мелітополі пролунали два вибухи. За даними місцевих жителів, рашисти мають втрати.

Також Збройні сили України підтвердили ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області.