Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Бавовна» у Росії. В Бєлгородській області пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
«Бавовна» у Росії. В Бєлгородській області пролунали вибухи
У Бєлгородській області прогриміли вибухи
фото із відкритих джерел

Місцеві жителі запевняють, що чули вибухи у місті Волоконівка

У Бєлгородській області Росії пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається що вибухи чули у місті Волоконівка.

«Бавовна» у Росії. В Бєлгородській області пролунали вибухи фото 1

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.  Інформація про постраждалих теж поки що не надходила.

Нагадаємо, 6 січня в окупованому Мелітополі пролунали два вибухи. За даними місцевих жителів, рашисти мають втрати.

Також Збройні сили України підтвердили ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області.

Теги: втрати рашисти Telegram

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки збиття ракет уточнюються
У Бєлгороді пролунали вибухи
29 грудня, 2022, 09:29
Російський Бєлгород знову потрапив під обстріл
Російський Бєлгород знову потрапив під обстріл
2 сiчня, 13:40
У Бєлгородській області спалахнула пожежа (відео)
У Бєлгородській області спалахнула пожежа (відео)
3 сiчня, 14:35

Події в Україні

Хизувалася розкішним життям. Речниця ДПСУ потрапила в скандал
Хизувалася розкішним життям. Речниця ДПСУ потрапила в скандал
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
8 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Атака на Харківщину. Загинула одна людина (оновлено)
Атака на Харківщину. Загинула одна людина (оновлено)
«Бавовна» у Росії. В Бєлгородській області пролунали вибухи
«Бавовна» у Росії. В Бєлгородській області пролунали вибухи
Окупанти обстрілюють Харків та область
Окупанти обстрілюють Харків та область

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Фото дня з Лаври. Трагедія одіозного митрополита Павла
71K
З Різдвом Христовим 2023: яскраві листівки та привітання
35K
Надання Україні військової допомоги від США: ISW пояснив, чому мовчить Путін
18K
Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія
8950
Історична подія. Різдвяна служба ПЦУ у Києво-Печерській лаврі: відео
7502
«Це не наша війна»: розвідка перехопила цікаву розмову окупантів (аудіо)

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Вчора, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту