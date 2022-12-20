У Бєлгородській області вибухи: спалахнули пожежі, немає світла (відео)

Внаслідок обстрілу у Шебекіно порушено електропостачання

У російському місті Шебекіно, що в Бєлгородській області сьогодні, 20 грудня знову було гучно. Місцева влада заявили про «обстріл». Над містом здіймаються чорні клуби диму, а жителі залишилися без води та світла. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявляє, що місто обстрілюють ЗСУ. «Внаслідок обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина мешканців міста. Також є влучення снарядів до складських приміщень на території промзони. Оперативні та аварійні бригади виїхали на місце», – розповів Гладков.

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Нагадаємо, російський Бєлгород у неділю, 18 грудня, здригнувся від вибухів. Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл та роботу ППО, яка призвела до наслідків на землі. Пошкодження виявили у чотирьох багатоповерхівках та приватному секторі Бєлгорода – за попередніми даними, у 14 житлових будинках та 9 автомобілях. Також 8 грудня у Бєлгородській області Росії виникла сильна пожежа, місцеві мешканці повідомляють про «приліт».