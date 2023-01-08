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«Бавовна» на Бєлгородщині: губернатор повідомив про «прильоти»

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Бавовна» на Бєлгородщині: губернатор повідомив про «прильоти»
Один із снарядів потрапив в ангар для вирощування птиці
фото з телеграм-каналу Гладкова

«Прилетіло» у Шебекінський міський округ

У Бєлгородській області у неділю, 8 січня, пролунали вибухи. У Шебекінському міськокрузі є «прильоти». Про це повідомив губернатора регіону В'ячеслав Гладков.

«У Шебекінському міському окрузі під обстріл потрапило село Нова Таволжанка. Постраждалих немає. Один із снарядів потрапив до ангару для вирощування птиці. Пошкоджено покрівлю», – написав чиновник.

Зранку, 29 грудня, у російському Бєлгороді було чути вибухи. Там спрацювала система ППО. 

До слова, 2 січня стало відомо, що Бєлгородська область Росії знову опинилася під обстрілами. У селі Муром у Шебекінському міському окрузі внаслідок обстрілу постраждали приватні будинки й автомобіль.

Тим часом місцева влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд.  Бєлгородці облаштують окопи, траншеї та встановлять бетонні конуси.

Як відомо, Бєлгородщина останнім часом потерпає від вибухів, через які місцеві мешканці залишаються без світла і тепла

 

Теги: війна росія тероризм Бєлгород

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