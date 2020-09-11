Санкції США проти Деркача: світ трохи не такий, яким його уявляють «рішали» з Києва
Деркач пішов. Дубінському приготуватися?
Мовою оригіналу
Мы соберем компромат на Байдена. А если не найдем, то придумаем, говорили они
Мы продадим Трампу наши услуги и будем помогать ему победить на выборах, а за это он простит преступления на территории США и заставит МВФ дать кредит, говорили они.
Санкции за вмешательство в американские выборы. Сказали в гос депе США.
Деркач пошел, Дубинскому и другим посипакам Коломойского приготовиться.
Мир немного не такой, как его себе представляют решалы из Киева.
К счастью.
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