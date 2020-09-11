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    Думки вголос

    Санкції США проти Деркача: світ трохи не такий, яким його уявляють «рішали» з Києва

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Санкції США проти Деркача: світ трохи не такий, яким його уявляють «рішали» з Києва

    Деркач пішов. Дубінському приготуватися?

    Мовою оригіналу

    Мы соберем компромат на Байдена. А если не найдем, то придумаем, говорили они

    Мы продадим Трампу наши услуги и будем помогать ему победить на выборах, а за это он простит преступления на территории США и заставит МВФ дать кредит, говорили они.

    Санкции за вмешательство в американские выборы. Сказали в гос депе США.

    Деркач пошел, Дубинскому и другим посипакам Коломойского приготовиться.

    Мир немного не такой, как его себе представляют решалы из Киева.

    К счастью.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    США Андрій Деркач Олександр Дубінський
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