Санкції США проти Деркача: світ трохи не такий, яким його уявляють «рішали» з Києва

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деркач пішов. Дубінському приготуватися?

Мовою оригіналу

Мы соберем компромат на Байдена. А если не найдем, то придумаем, говорили они

Мы продадим Трампу наши услуги и будем помогать ему победить на выборах, а за это он простит преступления на территории США и заставит МВФ дать кредит, говорили они.

Санкции за вмешательство в американские выборы. Сказали в гос депе США.

Деркач пошел, Дубинскому и другим посипакам Коломойского приготовиться.

Мир немного не такой, как его себе представляют решалы из Киева.

К счастью.

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