У Німеччині існує шість варіантів відмови від «Північного потоку-2», – Politico
Німеччина має безліч варіантів, якщо вирішить спробувати зупинити «Північний потік-2», але країна понесе витрати
У Німеччині існує шість варіантів, за допомогою яких вона може відмовитися від проекту «Північний потік-2», переклавши «брудну роботу» щодо відмови на інших.
Про це пише видання Politico.
Так, Берлін може чинити тиск на Федеральне морське і гідрографічне агентство і Регіональне гірське управління Штральзунда, щоб ті відкликали раніше видані дозволи на будівництво. В цьому випадку вилучення дозволів створить можливість для оператора газопроводу Nord Stream 2 AG подати в суд на Німеччину. В такому випадку збиток може досягти вартості самого трубопроводу. Йдеться про суму близько 9,5 млрд євро, відзначає видання.
Згідно з другим варіантом, Берліну потрібно стежити за судовим процесом з неурядовими організаціями, які виступають проти будівництва «Північного потоку-2».
Також журналісти видання пропонують Німеччині задіяти національне обмеження на імпорт російського газу.
Ще одним варіантом для ФРН є санкції Євросоюзу. Берлін може наполягти на їх введенні або може дати владі США можливість «виконати роботу» по зупинці проекту, вказує Politico.
Видання також зазначає, що в разі якщо проект все ж буде завершено, початок його роботи буде ускладнено проблемами, пов'язаними з отриманням ліцензії.
Раніше повідомлялося, що влада Німеччини розглядає призупинення будівництва газопроводу «Північний потік -2» як реакцію на інцидент з блогером Олексієм Навальним.
Раніше голова польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2.
Як повідомлялося, 7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».
До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.
Нагадаємо, 9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2».