У Німеччині існує шість варіантів відмови від «Північного потоку-2», – Politico



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Влада Німеччини розглядає призупинення будівництва газопроводу «Північний потік -2» Фото: AFP

Німеччина має безліч варіантів, якщо вирішить спробувати зупинити «Північний потік-2», але країна понесе витрати

У Німеччині існує шість варіантів, за допомогою яких вона може відмовитися від проекту «Північний потік-2», переклавши «брудну роботу» щодо відмови на інших.

Про це пише видання Politico.

Так, Берлін може чинити тиск на Федеральне морське і гідрографічне агентство і Регіональне гірське управління Штральзунда, щоб ті відкликали раніше видані дозволи на будівництво. В цьому випадку вилучення дозволів створить можливість для оператора газопроводу Nord Stream 2 AG подати в суд на Німеччину. В такому випадку збиток може досягти вартості самого трубопроводу. Йдеться про суму близько 9,5 млрд євро, відзначає видання.

Згідно з другим варіантом, Берліну потрібно стежити за судовим процесом з неурядовими організаціями, які виступають проти будівництва «Північного потоку-2».

Також журналісти видання пропонують Німеччині задіяти національне обмеження на імпорт російського газу.

Ще одним варіантом для ФРН є санкції Євросоюзу. Берлін може наполягти на їх введенні або може дати владі США можливість «виконати роботу» по зупинці проекту, вказує Politico.

Видання також зазначає, що в разі якщо проект все ж буде завершено, початок його роботи буде ускладнено проблемами, пов'язаними з отриманням ліцензії.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини розглядає призупинення будівництва газопроводу «Північний потік -2» як реакцію на інцидент з блогером Олексієм Навальним.

Раніше голова польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що енергетична солідарність ЄС вимагає припинення проєкту Nord Stream 2.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що завершення будівництва Nord Stream 2 може бути пов’язане з повноцінним розслідуванням Росією можливого отруєння Олексія Навального.

У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» завершено на 93,5%.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік». Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу «Північний потік-2», офіційно заявила про зупинку робіт.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо «Північного потоку-2», натомість лише затримають її.

Як повідомлялося, 7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

Нагадаємо, 9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2».

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