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Афганістан сколихнув потужний землетрус: сотні жертв (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Афганістан сколихнув потужний землетрус: сотні жертв (відео)
Наслідки землетрусу в Афганістані
Фото: Associated Press

Талібан оголосив надзвичайний стан у країні

Учора, 7 жовтня, два землетруси магнітудою 6,3 бала за шкалою Ріхтера вбили майже 200 людей на заході Афганістану. Про це пише The New York Times.

Офіційні особи стверджують, що в Афганістані стався другий сильний землетрус за менш ніж два роки. Щонайменше 180 осіб загинули і приблизно 600 отримали поранення, заявив начальник регіональної лікарні в провінції Герат, яка найбільше постраждала від землетрусу.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу розташований приблизно в 40 кілометрах на північний захід від міста Герат на кордоні з Іраном. Відбулося щонайменше сім підземних поштовхів.

Радикальний ісламістський рух Талібан, який з 2021 року очолює Афганістан, оголосив надзвичайний стан у країні через можливість нових підземних поштовхів. Таліби заявили, що в районі Зінда Джан були повністю зруйновані десяток сіл, а з-під завалів витягнули 600 поранених.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) направила 12 машин швидкої допомоги в постраждалі райони провінції Герат, для евакуації постраждалих. За повідомленням організації, постраждалі від стихійного лиха території є віддаленими, що ускладнює проведення рятувальних операцій. Ба більше, у цьому районі крихкі будинки, адже побудовані з глини і цегли.

Нагадаємо, що 22 червня 2022 року землетрус магнітудою 6,1 стався в афганській провінції Пактіка. Унаслідок землетрусу загинули майже тисяча осіб. Ще понад 600 людей отримали поранення. 

Теги: Афганістан землетрус стихійні лиха

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