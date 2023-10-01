Нідерланди закрили найбільше газове родовище в Європі: названо причину

У 1970-х роках на родовищі видобували по 350 млн куб. м газу на добу, перед закриттям цей показник скоротили до 2 млн куб. м

З початку нового газового року видобування на родовищі заборонили через часті антропогенні землетруси

У Нідерландах в неділю, 1 жовтня, зупинили видобуток на найбільшому в Європі Гронінгенському газовому родовищі. Про це з посиланням на оператора родовища компанію NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) повідомив місцевий громадський мовник RTV Noord.

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Сьогодні о шостій годині ранку в Нідерландах закінчився так званий газовий рік, який тривав з 1 жовтня 2022 року. З початку нового року видобування газу на родовищі заборонили через часті антропогенні землетруси, пов'язані з розробкою родовища.

У період розквіту в 1970-х роках на родовищі видобували по 350 млн куб. м газу на добу, перед закриттям цей показник скоротили до 2 млн куб. м.

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«Для нас це великий день. Звичайно, ми всі розуміємо, чому Гронінген має закритися, але це не скасовує того факту, що ми все ще прощаємося з родовищем. Це трохи боляче. Протягом 60 років ми забезпечували нашу країну енергією завдяки цьому родовищу. Воно зробило великий внесок у процвітання Нідерландів. Це те, чим досі пишаються багато нинішніх та колишніх працівників», – сказав у коментарі телеканалу менеджер NAM Мартін Клеверлаан.

Поки що йдеться про консервацію Гронінгена, яку можуть перервати у разі ускладнення енергетичної кризи або за умови сильних морозів. Остаточне закриття заплановане на 1 жовтня 2024 року.

NAM недавно відпрацьовувала механізм відновлення видобутку після зупинки, але словами Клеверлаана, зимою все може бути по-іншому, ніж влітку.

«Уявіть собі стару машину, яку ви надовго припаркували посеред зими. Питання: чи запуститься вона, якщо спробувати? Може, так, а може, й ні», – пояснив Клеверлаан.

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Родовище Гронінген, відкрите 1959 року, впродовж багатьох десятиріч було ключовим джерелом газу для значної частини Західної Європи. Ще десять років тому воно давало понад 50 млрд куб. м газу, але останнім часом через загрози землетрусів видобування на ньому обмежили на рівні 2,8 млрд куб. м.

Оператор родовища – компанія NAM, створена Shell і Exxon Mobil.

Раніше ми повідомляли, що з 1 жовтня уряд Нідерландів планує припинити видобуток на найбільшому Гронінгенському родовищі природного газу через скорочення запасів та загрозу землетрусів.

До слова, компанія «Укргазвидобування» відкрила нове родовище газу. Нафтогазова ділянка вивчалася «з нуля», родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м.