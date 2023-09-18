У Туречинні інженери одночасно знесли дев’ять багатоповерхівок (вражаюче відео)
Інженерним бригадам довелося закласти близько 1660 кг вибухівки та 30 тис. детонаторів, щоб знести дев'ять будівель
У турецькому місті Малатья, що постраждало від сильного землетрусу, керованим вибухом було одночасно знесено дев'ять 15-поверхових будівель. Про це повідомляє TRT Haber.
Зазначається, що у місті понад 36 тис. будівель отримали серйозні пошкодження внаслідок землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала із центрами у провінціях Пазарчик та Ельбістан. Наразі знесено близько 6 тис. будівель.
Малоповерхові будинки у місті зносять за допомогою будівельної техніки, а багатоповерхівки – за допомогою вибухівки. Цей метод і був застосований під час знесення дев'яти 15-поверхових будинків у районі Ешилтеп.
Інженерним бригадам довелося закласти близько 1660 кг вибухівки та 30 тис. детонаторів. Усі дев’ять будівель знесені одночасно.
Нагадаємо, найпотужніші землетруси в Туреччині за останні роки сталися 6 лютого 2023 року й продовжувалися протягом місяця з різною інтенсивністю. Загальна кількість загиблих у Туреччині й Сирії перевищила 50 тисяч осіб.
До слова, провінція Малатья стала однією з десяти, які постраждали від двох руйнівних землетрусів 6 лютого.
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