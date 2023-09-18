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У Туречинні інженери одночасно знесли дев’ять багатоповерхівок (вражаюче відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Туречинні інженери одночасно знесли дев’ять багатоповерхівок (вражаюче відео)
Наразі у Туреччині знесено близько 6 тис. будівель, які постраждали внаслідок землетрусу
фото: скріншот з відео

Інженерним бригадам довелося закласти близько 1660 кг вибухівки та 30 тис. детонаторів, щоб знести дев'ять будівель

У турецькому місті Малатья, що постраждало від сильного землетрусу, керованим вибухом було одночасно знесено дев'ять 15-поверхових будівель. Про це повідомляє TRT Haber.

Зазначається, що у місті понад 36 тис. будівель отримали серйозні пошкодження внаслідок землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала із центрами у провінціях Пазарчик та Ельбістан. Наразі знесено близько 6 тис. будівель.

У турецькому місті Малатья, що постраждало від сильного землетрусу, керованим вибухом було одночасно знесено дев'ять 15-поверхових будівель
У турецькому місті Малатья, що постраждало від сильного землетрусу, керованим вибухом було одночасно знесено дев'ять 15-поверхових будівель
фото: скріншот з відео
Інженерним бригадам довелося закласти близько 1660 кг вибухівки та 30 тис. детонаторів, щоб знести дев'ять будинків
Інженерним бригадам довелося закласти близько 1660 кг вибухівки та 30 тис. детонаторів, щоб знести дев'ять будинків
фото: скріншот з відео

Малоповерхові будинки у місті зносять за допомогою будівельної техніки, а багатоповерхівки – за допомогою вибухівки. Цей метод і був застосований під час знесення дев'яти 15-поверхових будинків у районі Ешилтеп.

Інженерним бригадам довелося закласти близько 1660 кг вибухівки та 30 тис. детонаторів. Усі дев’ять будівель знесені одночасно.

Нагадаємо, найпотужніші землетруси в Туреччині за останні роки сталися 6 лютого 2023 року й продовжувалися протягом місяця з різною інтенсивністю. Загальна кількість загиблих у Туреччині й Сирії перевищила 50 тисяч осіб.

До слова, провінція Малатья стала однією з десяти, які постраждали від двох руйнівних землетрусів 6 лютого.

Теги: Туреччина землетрус будинок вибухівка

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