Акції Twitter обвалились на біржах після блокування акаунту Трампа

За минулу добу акції соціальної мережі подешевшали майже на чотири відсотки

Акції компанії Twitter помітно подешевшали після того, як соцмережа заблокувала акаунт чинного президента США Дональда Трампа.

Менше ніж за годину після бану акаунта глави Білого дому вартість акцій Twitter Inc. опустилася до $50,2 – це на 2,4% нижче від ціни закриття попереднього дня торгів. Згодом ціна на акції упала на 3,77%. Станом на 17 годину за Києвом, ситуація дещо вирівнялась, ціна на акції мережі складала $51,41.

Всього у Дональда Трампа нараховувалося понад 88 мільйонів читачів у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні Twitter заблокував особистий акаунт Дональда Трампа. Сторінку Трампа у соцмережі закрили «через ризик подальшого підбурювання до насильства».

Згодом Трамп ненадовго «прорвався» у заблокований Twitter і відповів на видалення свого акаунту.

Після цього Twitter забанив сторінку передвиборчого штабу чинного американського президента.

У 2018 році акції Twitter Inc. впали одразу на 20% після публікації статистики, що зафіксувала падіння кількості користувачів ресурсу.