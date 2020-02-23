Трамп наказав блокувати публікацію книги Болтона, в якій йдеться про Україну – ЗМІ



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Дональд Трамп зі своїм ексрадником Джоном Болтоном

За інформацією ЗМІ, американський лідер в розмові зі співробітниками своєї адміністрації називав Болтона «зрадником»

Президент США Дональд Трамп особисто розпорядився заблокувати публікацію книги ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона, у якій, зокрема, йдеться про Україну.

Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на джерела.

За інформацією видання, американський лідер в розмові зі співробітниками своєї адміністрації називав Болтона «зрадником».

Він заявив юристам, що колишньому раднику не можна дозволяти публікувати будь-що, що стосується спілкування з ним на тему національної безпеки, так як всі ці відомості є секретними.

Крім того президент США заявив, що книга Болтона, яка оповідає про його діяльності в Білому домі, не повинна бути видана до виборів, які пройдуть в країні в листопаді.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги колишнього радника з нацбезпеки, так як в її тексті міститься засекречена інформація.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.