Як користувачі TikTok зіпсували зустріч Трампа з прихильниками

Зал в місті Талса був заповнений лише на третину. І це великий фейл Трампа

УХ, розкажу вам зараз прекрасну історію, як ТікТокери зафейлили Трампа.

Трамп мав провести першу з моменту оголошення карантинних заходів велику зустріч з прихильниками. Зустріч мала відбуватись минулої суботи в місті Талса, Оклахома. Під це зарезервували приміщення на 20 тис посадочних місць.

За кілька днів до події Трамп радісно повідомив у Твітері, що на подію зареєструвалось майже мільйон охочих. Це неймовірний результат. Такого ажіотажу раніше не було.

Але виявилось, що сотні тисяч квитків зарезервували за собою молоді люди, багато з яких навіть не мають права голосувати - користувачі ТікТока та K-pop фани, які просто не дуже люблять Трампа. Щоб зареєструватись, потрібен був лише номер мобільного телефону. На один номер можна було отримати 2 квитки.

Почалось все через відео однієї з користувачок ТікТока. Вона зі стьобом розповіла, що замовила 2 квитки, але сталася халепа - вона не зможе потрапити на подію, бо треба в цей день перебирати домашні речі.

Відео переглянули понад 2 млн разів в ТікТоку. Тисячі інших користувачів почали викладати відео, де демонстрували успішне завершення реєстрації на трамповій події, і розповідали, як їм жаль, що вони не потраплять на неї, бо не поїдуть )

Одним словом, зал був заповнений лише на третину. І це великий фейл Трампа.

Правда, в його штабі заявили, що нічого особливого не сталось. Просто люди через коронавірус побоялись прийти )

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