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    Думки вголос

    Як користувачі TikTok зіпсували зустріч Трампа з прихильниками

    • Максим Саваневський

      Експерт з онлайн-комунікацій

    • Розсилка
    Як користувачі TikTok зіпсували зустріч Трампа з прихильниками

    Зал в місті Талса був заповнений лише на третину. І це великий фейл Трампа

    УХ, розкажу вам зараз прекрасну історію, як ТікТокери зафейлили Трампа.

    Трамп мав провести першу з моменту оголошення карантинних заходів велику зустріч з прихильниками. Зустріч мала відбуватись минулої суботи в місті Талса, Оклахома. Під це зарезервували приміщення на 20 тис посадочних місць.

    За кілька днів до події Трамп радісно повідомив у Твітері, що на подію зареєструвалось майже мільйон охочих. Це неймовірний результат. Такого ажіотажу раніше не було.

    Але виявилось, що сотні тисяч квитків зарезервували за собою молоді люди, багато з яких навіть не мають права голосувати - користувачі ТікТока та K-pop фани, які просто не дуже люблять Трампа. Щоб зареєструватись, потрібен був лише номер мобільного телефону. На один номер можна було отримати 2 квитки.

    Почалось все через відео однієї з користувачок ТікТока. Вона зі стьобом розповіла, що замовила 2 квитки, але сталася халепа - вона не зможе потрапити на подію, бо треба в цей день перебирати домашні речі.

    Відео переглянули понад 2 млн разів в ТікТоку. Тисячі інших користувачів почали викладати відео, де демонстрували успішне завершення реєстрації на трамповій події, і розповідали, як їм жаль, що вони не потраплять на неї, бо не поїдуть )

    Одним словом, зал був заповнений лише на третину. І це великий фейл Трампа.

    Правда, в його штабі заявили, що нічого особливого не сталось. Просто люди через коронавірус побоялись прийти )

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    США Дональд Трамп вибори у США
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